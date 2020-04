Kino zuhause: Worauf man beim Kauf eines Fernsehers achten sollte

2. Auflösung

Die meisten Fernseher verfügen heute über eine 4K UHD Auflösung. Bei einem Bildformat von 16:9 sind das 3.840 x 2.160 Pixel. Das ist auch die Auflösung, nach der man Ausschau halten sollte. FullHD-Geräte (1.920 x 1.080 Pixel) sind heute in der Regel Auslaufmodelle und auch preislich macht es in der Regel keinen Sinn mehr, auf den alten Standard zu setzen.

Mit 8K steht bereits der nächste Standard vor der Tür. Diese Fernseher könnten 4-mal so viele Pixel darstellen wie die 4K-Geräte, sind aktuell aber noch sehr teuer. Auch gibt es noch sehr wenig Inhalte in dieser hohen Auflösung, weswegen es für die meisten Käufer ratsam ist, hier noch zuzuwarten. Interessant sein könnten die 8K-Geräte höchstens für riesige Fernseher (75 oder mehr Zoll) oder für Gamer, die die kommende Konsolengeneration in höchstmöglicher Auflösung erleben möchten. Mehr zum Thema 8K-Fernseher lest ihr hier.