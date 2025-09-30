Motorola kündigt nun auch ein extra-dünnes Handy an
Apple und Samsung dürften es wieder einmal geschafft haben, einen neuen Smartphone-Trend zu setzen. Nachdem das dünne Samsung Galaxy S25 Edge schon seit einigen Monaten auf den Markt ist, hat Apple im September sein schlankes iPhone Air vorgestellt. Nun folgt das nächste, besonders dünne Smartphone – mit auffallenden Parallelen.
Lenovo hat angekündigt, noch im Oktober ein schlankes Gerät auf den Markt zu bringen. In einem Posting auf Weibo hat der Hersteller ein Teaser-Bild veröffentlicht, auf dem das Motorola Moto X70 Air zu sehen ist.
Teaser erinnert an das iPhone Air
Es ist nicht nur die Bezeichnung, die sofort an das dünne Apple-Handy erinnert. Auch die Art und Weise, wie das kommende Smartphone in Szene gesetzt ist, hat man schon einmal gesehen. Das iPhone Air wurde nämlich ebenso seitlich abgelichtet, während das Gerät mit Daumen und Zeigefinger gehalten wird.
Spezifikationen oder Angaben zu Maßen liegen keine vor. Das wird Lenovo beziehungsweise Motorola spätestens bei der Präsentation im Oktober verraten. Das Moto X70 Air dürfte vorerst aber nur in China auf den Markt kommen, da es die X-Serie üblicherweise nicht auf den globalen Markt schafft.
Die dünnen Handys kommen
Es ist aber durchaus möglich, dass das Moto X70 Air unter einer anderen Bezeichnung in einer etwas abgewandelten Form auch in Europa und anderswo zum Verkauf angeboten wird. Bereits vor ein paar Tagen hat der bekannte Leaker Evan Blass ein Poster veröffentlicht, auf dem beispielsweise das Motorola Edge 70 zu sehen ist.
Auch dieses Smartphone wird mit "unglaublich dünn" beworben. Es soll in den kommenden Monaten außerhalb von China erhältlich sein. Ob sich das Edge 70 und das X70 Air ähneln, ist nicht bekannt. Eines dürfte aber klar sein: Der Trend zu extra-dünnen Handys nimmt Fahrt auf.
