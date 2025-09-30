Motorola kündigt nun auch ein extra-dünnes Handy an

Die Bezeichnung des Smartphones und das Teaser-Bild weisen auffallende Parallelen zum iPhone Air auf.

Apple und Samsung dürften es wieder einmal geschafft haben, einen neuen Smartphone-Trend zu setzen. Nachdem das dünne Samsung Galaxy S25 Edge schon seit einigen Monaten auf den Markt ist, hat Apple im September sein schlankes iPhone Air vorgestellt. Nun folgt das nächste, besonders dünne Smartphone – mit auffallenden Parallelen. Lenovo hat angekündigt, noch im Oktober ein schlankes Gerät auf den Markt zu bringen. In einem Posting auf Weibo hat der Hersteller ein Teaser-Bild veröffentlicht, auf dem das Motorola Moto X70 Air zu sehen ist. ➤ Mehr lesen: iPhone Air im Test: Eine Woche mit dem dünnen Apple-Handy

Moto X70 Air © Screenshot / Lenovo / Florian Christof

Teaser erinnert an das iPhone Air Es ist nicht nur die Bezeichnung, die sofort an das dünne Apple-Handy erinnert. Auch die Art und Weise, wie das kommende Smartphone in Szene gesetzt ist, hat man schon einmal gesehen. Das iPhone Air wurde nämlich ebenso seitlich abgelichtet, während das Gerät mit Daumen und Zeigefinger gehalten wird. Spezifikationen oder Angaben zu Maßen liegen keine vor. Das wird Lenovo beziehungsweise Motorola spätestens bei der Präsentation im Oktober verraten. Das Moto X70 Air dürfte vorerst aber nur in China auf den Markt kommen, da es die X-Serie üblicherweise nicht auf den globalen Markt schafft. ➤ Mehr lesen: Im Test: Das Samsung Galaxy S25 Edge hat mich voll überrascht

Poster zeigt das Motorola Edge 70 © Screenshot