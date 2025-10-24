Neue Nike-Schuhe mit Motor sind wie E-Bike für Läufer
Nike hat gezeigt, welche Neuerungen man sich für künftige Schuhe ausgedacht hat. Project Amplify soll für Läufer das werden, was E-Bikes für Radler sind. Ein integrierter Motor samt Akku soll bei Bewegungen unterstützen. Laut Nike handelt es sich dabei um das “weltweit erste motorisierte Schuhsystem zum Laufen und Gehen”. Die Schuhe sollen die natürliche Bewegung von Unterschenkel und Knöchel unterstützen, wie es heißt.
Funktionieren soll das ganze wie eine Art Exoskelett für die Unterschenkel. Bei den Schuhen selbst handelt es sich um carbonverstärkte Laufschuhe, die auch ohne die aktive Antriebseinheit getragen werden können. Nike spricht davon, dass das System wie eine zusätzliche muskuläre Unterstützung wirkt, vergleichbar mit einer zweiten Wadenmuskulatur.
Ähnliche Produkte wurden in den vergangenen Monaten immer wieder vorgestellt. Darunter etwa dieses Exoskelett für die Knie.
Nicht für Leistungssportler
Das Produkt ist nicht für Leistungssportler konzipiert. Insbesondere Läufer mit einer Pace zwischen 6 und 7:30 Minuten pro Kilometer sollen davon profitieren. In Tests konnten Läuferinnen und Läufer ihre Pace um etwa eineinhalb Minuten verbessern. Nike sagt, dass sich bergauf laufen so anfühlt, als wäre man auf der Ebene unterwegs. Vorstellbar ist auch, dass das System nach oder zum Vorbeugen von Verletzungen sinnvoll sein kann.
Nike selbst vergleicht den Ansatz mit dem von E-Bikes. Project Amplify solle dazu beitragen, Bewegung häufiger, länger und mit mehr Freude in den Alltag zu integrieren.
Derzeit befindet sich Project Amplify noch in der Testphase. Gemeinsam mit dem Robotikpartner Dephy will man das Schuhsystem in den kommenden Jahren marktreif machen.
Mehrere Vorstellungen
Nike hat neben den motorisierten Schuhen noch mehr Innovationsprojekte vorgestellt. Darunter Air Apparel, eine neue Bekleidungstechnologie mit Fokus auf verbesserte Isolation und Komfort.
Advanced Cooling soll fortgeschrittene Kühlungslösungen für Sportbekleidung zur Temperaturregulierung bringen. Außerdem will man Ansätze aus der Gehirnforschung nutzen, um sportliche Leistungen zu verbessern.
