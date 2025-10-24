Neue Nike-Schuhe mit Motor sind wie E-Bike für Läufer

Project Amplify ist für Freizeitsportler gedacht. Nike sagt, dass sich bergauf laufen damit so anfühlt, als wäre man auf der Ebene unterwegs.

Nike hat gezeigt, welche Neuerungen man sich für künftige Schuhe ausgedacht hat. Project Amplify soll für Läufer das werden, was E-Bikes für Radler sind. Ein integrierter Motor samt Akku soll bei Bewegungen unterstützen. Laut Nike handelt es sich dabei um das “weltweit erste motorisierte Schuhsystem zum Laufen und Gehen”. Die Schuhe sollen die natürliche Bewegung von Unterschenkel und Knöchel unterstützen, wie es heißt.

Funktionieren soll das ganze wie eine Art Exoskelett für die Unterschenkel. Bei den Schuhen selbst handelt es sich um carbonverstärkte Laufschuhe, die auch ohne die aktive Antriebseinheit getragen werden können. Nike spricht davon, dass das System wie eine zusätzliche muskuläre Unterstützung wirkt, vergleichbar mit einer zweiten Wadenmuskulatur.

Ähnliche Produkte wurden in den vergangenen Monaten immer wieder vorgestellt. Darunter etwa dieses Exoskelett für die Knie.

➤ Mehr lesen: Exoskelett um 700 US-Dollar stärkt die Knie