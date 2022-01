Nissan teast elektrischen Micra

Nissan legt seinen Kleinwagen Micra ab 2024 als rein elektrisches Fahrzeug neu auf. Am Donnerstag gab der Hersteller in ersten Bildern einen Ausblick auf das Elektro-Micra, berichtet electrek .

Allianz investiert Milliarden

Gemeinsam mit Renault und Mitsubishi kündigte Nissan am Donnerstag in den nächsten 5 Jahren Investitionen von 23 Milliarden Euro in 5 gemeinsame Elektroplattformen an. Bis 2030 sollen 35 Elektromodelle auf Basis der gemeinsamen Plattformen auf den Markt kommen.