Photoshop bekommt eindrucksvolle KI-Funktionen

Mit Photoshop von Adobe lassen sich Bilder auf faszinierende Art und Weise verändern. Wo früher Übung und Wissen notwendig waren, nehmen immer mehr KI-Funktionen Einzug in die Programme von Adobe.

Nun wurden neue generative KI-Funktionen veröffentlicht, die es auch Anfängerinnen und Anfängern ermöglichen, schnell und einfach Bilder zu bearbeiten, berichtet theverge. So können Personen oder Objekte auf Fotos in kurzer Zeit und mit wenig Erfahrung in der Bildbearbeitung hinzugefügt oder wegretuschiert werden. Das soeben veröffentlichte Update ermöglicht es aber auch, Bilder neu zu skalieren oder verschiedene Bildelemente zusammenzusetzen.

KI-Funktion für Bildkomposition

Die Kompositions-Funktion nennt Adobe “Harmonize”. Sie ermöglicht es, ein Objekt zu einem Foto hinzuzufügen. Harmonize passt dann automatisch die Belichtung, Farben oder Schatten an, sodass es sich in das ursprüngliche Bild einfügt und nicht wie ein Fremdkörper wirkt. Dafür braucht man normalerweise zumindest ein bisschen Erfahrung.

Photoshop-Nutzerinnen und -Nutzern steht die Funktion in der Web- und der Desktop-Version als Beta zur Verfügung. In der iOS-Photoshop-App ist sie derzeit nur im Rahmen eines Early-Access-Programms nutzbar.

KI-Funktion zur Bildskalierung

Wer Bilder mit geringer Qualität verbessern will, kann auf die neue Funktion zur Bildskalierung zurückgreifen. Laut Adobe sollen damit „hochwertige Auflösungsverbesserungen von bis zu 8 Megapixeln ohne Einbußen bei der Bildschärfe“ erreicht werden.

So können zum Beispiel auch alte Fotos verbessert oder Bilder für verschiedene Plattformen angepasst werden. Auch diese Funktion ist als Beta-Version für Photoshop im Web und am Desktop verfügbar.

KI-Funktion zur Entfernung von Objekten

Man hat ein wunderschönes Foto gemacht, aber später fällt auf, dass ausgerechnet im entscheidenden Moment eine Person durchs Bild gelaufen ist. In solchen Situationen kann das automatische Tool zur Entfernung von Objekten helfen.

Diese Funktion wird laut Adobe aktualisiert. Durch die Verbesserungen sollen realistischere Inhalte erstellt werden können. Will man in Zukunft ein Objekt entfernen, bleibt die Stelle dann leer. In der Vergangenheit wurde diese Lücke automatisch gefüllt.

Sicherheit von KI-Tools

KI-Tools können nützlich sein. In den falschen Händen können sie aber auch Schaden anrichten. Zum Beispiel wenn damit DeepFakes generiert werden. Adobe hat deshalb auf Sicherheitsvorkehrungen geachtet, die verhindern sollen, dass Bilder von bekannten Personen, Gewalt oder jene mit eindeutigem sexuellen Bezug missbraucht werden.

Bilder, die in Photoshop mit diesen KI-Funktionen bearbeitet wurden, werden darüber hinaus mit einem Hinweis versehen. Diese Hinweise verraten, wie die Bilder bearbeitet wurden und sollen für mehr Transparenz sorgen.