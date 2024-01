Diese Photovoltaik-Anlage fährt herum, um Strom zu sammeln

Inspiriert wurde das Gefährt vom NASA-Mars-Rover Opportunity. Der Mars Bot wurde bei der diesjährigen CES erstmals präsentiert. Er hat ein stoßfestes, wasser- und staubdichtes Aluminiumgehäuse. Dadurch soll er robust genug für den Einsatz beim Camping, als Notstromaggregat oder bei der Rettung sein.

Autonome Navigation mit Sonnenlicht-Tracker

Seine 600-W-Solarpaneele sind ausfahrbar und sollen einen Wirkungsgrad von 25 Prozent haben. Die gesammelte Energie wird in einer verbauten 5-kWh-Lithiumbatterie gespeichert. An der Seite sind eine Vielzahl von Stromanschlüssen, darunter USB-C, USB-A und Steckdosen.

Damit der Roboter selbstständig ins Licht fahren kann, wurde er mit einem "Automatic Sunflower Solar Tracker" ausgestattet, einem Sonnenlicht-Tracker. Damit kann er bei schlechten Lichtverhältnissen autonom in Bereiche mit stärkerer Sonneneinstrahlung fahren.

Alternativ kann er zurück zu einer Ladestation navigieren. Laut New Atlas arbeitet das Unternehmen an einem System, das den Roboter daran hindert, sich zu weit zu entfernen. Was der Jackery Mars Bot kosten soll und wann er auf den Markt kommt, hat das Unternehmen nicht mitgeteilt.