Pixel 10 könnte ohne physische SIM-Karte kommen

Darin zeigt sich, dass das Pixel 10 in vielen Aspekten seinem Vorgänger ähnelt. Neu ist eine 3. Kamera . Leaker Evan Blass hat am Freitag weitere Renderings und technische Details auf X gepostet:

Am 20. August soll das neue Pixel 10 vorgestellt werden. Google hat bereits Ende Juli ein erstes Video des Smartphones veröffentlicht.

Details zur Kamera

Gemäß den geleakten Spezifikationen soll das Pixel 10 12 GB RAM, das Pixel 10 Pro sogar 16 GB RAM haben. Beim aktuellen Modell sind es nur 8 GB.

Die Weitwinkel- und Ultraweitwinkelkamera des Pixel 10 sollen wie das Pixel 9 48 bzw. 13 Megapixel haben. Das neue Telefoto-Objektiv wartet mit 10,8 Megapixel auf und ermöglicht einen 20-fachen Zoom.

Bei den Pro-Modellen verfügen die 3 Kameras über 48 oder sogar 50 Megapixel, hier soll 100-facher Zoom möglich sein. Die Frontkameras der Pixel 10 Serie sollen Autofokus bekommen.

Kein SIM-Tray mehr?

Apple vertreibt seine iPhones in den USA schon seit Jahren nur mit eSIM. Die iPhone-17-Modelle, die im Herbst veröffentlicht werden, dürften wohl auch in Europa ohne physischen SIM-Karten-Slot auf den Markt kommen.

Wie Evan Blass schreibt, könnte das auch beim Pixel 10 passieren, jedenfalls bei den Geräten für die USA. Das Pixel 10, sowie die beiden Pro-Modelle hätten dann 2 eSIM-Slots.