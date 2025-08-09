Pixel 10 könnte ohne physische SIM-Karte kommen
Am 20. August soll das neue Pixel 10 vorgestellt werden. Google hat bereits Ende Juli ein erstes Video des Smartphones veröffentlicht.
➤ Mehr lesen: Offizielle Bilder: So sieht das Google Pixel 10 aus
Darin zeigt sich, dass das Pixel 10 in vielen Aspekten seinem Vorgänger ähnelt. Neu ist eine 3. Kamera. Leaker Evan Blass hat am Freitag weitere Renderings und technische Details auf X gepostet:
Details zur Kamera
Gemäß den geleakten Spezifikationen soll das Pixel 10 12 GB RAM, das Pixel 10 Pro sogar 16 GB RAM haben. Beim aktuellen Modell sind es nur 8 GB.
Die Weitwinkel- und Ultraweitwinkelkamera des Pixel 10 sollen wie das Pixel 9 48 bzw. 13 Megapixel haben. Das neue Telefoto-Objektiv wartet mit 10,8 Megapixel auf und ermöglicht einen 20-fachen Zoom.
Bei den Pro-Modellen verfügen die 3 Kameras über 48 oder sogar 50 Megapixel, hier soll 100-facher Zoom möglich sein. Die Frontkameras der Pixel 10 Serie sollen Autofokus bekommen.
Kein SIM-Tray mehr?
Apple vertreibt seine iPhones in den USA schon seit Jahren nur mit eSIM. Die iPhone-17-Modelle, die im Herbst veröffentlicht werden, dürften wohl auch in Europa ohne physischen SIM-Karten-Slot auf den Markt kommen.
➤ Mehr lesen: Neue iPhones kommen in Österreich wohl ohne SIM-Karten-Slot
Wie Evan Blass schreibt, könnte das auch beim Pixel 10 passieren, jedenfalls bei den Geräten für die USA. Das Pixel 10, sowie die beiden Pro-Modelle hätten dann 2 eSIM-Slots.
Faltversion und Uhr
Das Pixel 10 Pro Fold soll laut Evan Blass weiterhin eine physische SIM-Karte beinhalten. Angeblich wird es erst im Oktober verfügbar sein, wie Android Authority schreibt.
Auch zur Pixel Watch 4 hat der Leaker ein Datenblatt veröffentlicht. Demnach soll es die Uhr wie das Vorgängermodell auch in 2 Größen – 41 oder 45 Millimeter Durchmesser – geben. Das Display soll mit einer Spitzenhelligkeit von 3000 nits heller werden, die Akkulaufzeit auf bis zu 40 Stunden steigen.
