4 Motoren und 1.025 PS: Neuer Rivian-Truck schlägt Cybertruck

Die Quad-Motor-Varianten der 2 Elektroautos haben jetzt 1.025 statt 835 PS. Teslas Cybertruck liefert in der stärksten Variante 845 PS. Angeblich waren die 10 PS mehr als bei den alten Rivian-Topmodellen kein Zufall: Man wollte ganz gezielt die Konkurrenz schlagen.

Schneller als der Cybertruck

Jetzt revanchiert sich Rivian auf ähnliche Art. So soll der neue Quad Motor R1T von 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden beschleunigen – also um 0,1 Sekunden schneller als der Cybertruck. Die Viertelmeile soll er in 10,5 Sekunden bewältigen. Beim Cybertruck sind es 11 Sekunden.

Wer es nicht ganz so schnell braucht, greift zur neuen Tri-Motor-Variante mit 3 Motoren. Ein Motor treibt die Frontachse an, die 2 anderen kümmern sich um die Hinterachse. In dieser Konfiguration haben R1T und R1S 850 PS. Die 0 auf 100 gelingen in 2,9 Sekunden.