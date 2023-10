Samsung Galaxy S24 soll Satellitenkommunikation bekommen

Apple bietet den Satelliten-Notruf in Österreich seit Ende März an ( futurezone berichtete ). Seit dem iPhone 14 ist die Funktion verfügbar. Nun ist Samsung die erste Android-Marke, die konkretere Ansagen zum neuen Feature macht.

Zwar gibt es schon lange Gerüchte darüber, dass Google Android-Geräten die Satelliten-Kommunikation ermöglichen will. Auch Qualcomm hat mit Snapdragon Satellite in seinem Chip Snapdragon 8 Gen 2 bereits eine Möglichkeit geliefert, Satellitenkommunikation auf Android-Handys zu bringen. Geplant war eine Kooperation mit Honor, Xiaomi, Nothing, Oppo, Vivo und Motorola. Bisher ist aber kein Smartphone mit der Funktion auf dem Markt.

Tatsächlich könnte schon das Galaxy S23 sowie Googles Pixel 7 und 8 Snapdragon Satelliten nutzen. Sowohl Samsung als auch Google entschieden sich aber dagegen. Die Infrastruktur sei dafür noch zu schwach, heißt es bei Android Authority.

Bestätigt sich, dass die Galaxy-S24-Reihe Satellitenkommunikation erhält, bleibt offen, ob alle Versionen oder nur das teure "Ultra" von dem Feature profitieren werden. Samsung präsentiert seine Geräte traditionell im Jänner oder Februar. Dann wird sich zeigen, ob an der Vermutung etwas dran ist.