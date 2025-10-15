Samsung kündigt Project-Moohan-Event an

Auch wenn das Apple-Headset Vision Pro kein kommerzieller Erfolg wurde, schicken sich smarte Brillen an, das nächste große Ding zu werden. Ob es nun ein umfassendes Headset oder vielleicht doch eher eine schlanke Brille samt Display wird, wird sich zeigen.

Unter dem Arbeitstitel "Project Moohan" Samsung entwickelt Samsung jedenfalls ein klassisches Headset, das bereits des Öfteren angeteasert wurde. Nun hat der koreanische Hersteller zu einem eigenen Event geladen, bei dem das Samsung-Headset und Android XR im Mittelpunkt stehen werden.

Die Veranstaltung wird am 22. Oktober um 4 Uhr in der Früh (MESZ) über die Bühne gehen. Auf dem YouTube-Kanal von Samsung wird es einen Livestream dazu geben.

➤ Mehr lesen: Project Moohan: So sieht das VR-Headset von Samsung aus