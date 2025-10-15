Samsung kündigt Project-Moohan-Event an
Auch wenn das Apple-Headset Vision Pro kein kommerzieller Erfolg wurde, schicken sich smarte Brillen an, das nächste große Ding zu werden. Ob es nun ein umfassendes Headset oder vielleicht doch eher eine schlanke Brille samt Display wird, wird sich zeigen.
Unter dem Arbeitstitel "Project Moohan" Samsung entwickelt Samsung jedenfalls ein klassisches Headset, das bereits des Öfteren angeteasert wurde. Nun hat der koreanische Hersteller zu einem eigenen Event geladen, bei dem das Samsung-Headset und Android XR im Mittelpunkt stehen werden.
Die Veranstaltung wird am 22. Oktober um 4 Uhr in der Früh (MESZ) über die Bühne gehen. Auf dem YouTube-Kanal von Samsung wird es einen Livestream dazu geben.
➤ Mehr lesen: Project Moohan: So sieht das VR-Headset von Samsung aus
Wearables mit KI im Mittelpunkt
In der Einladung zu dem Event kündigt Samsung "eine völlig neue Kategorie von KI-nativen Geräten" an. Im Fokus steht Android XR, das gemeinsam mit Google und Qualcomm entwickelt wird. Dabei handelt es sich um die Android-Version für smarte Brille.
"Android XR ist darauf ausgelegt, über verschiedene Formfaktoren hinweg zu skalieren und KI in den Mittelpunkt immersiver Alltagserlebnisse zu stellen", schreibt Samsung. Was man sich von jener Android-Version, die man direkt dem Gesicht platziert, erwarten darf, hat Google bereits demonstriert.
➤ Mehr lesen: Google wagt Neuanlauf mit smarten Brillen
Smarte Brille mit jeder Menge KI
Auf der diesjährigen Developer-Conference Google I/O wurde vorgeführt, wie Android XR in Kombination mit einer dezenten Brille samt Display funktioniert. In erster Linie wird damit Gemini, der KI-Assistent von Google, zum ständigen Begleiter.
Es bleibt spannend, ob Samsung am 22. Oktober nur ein klassisches Headset präsentieren wird. Möglicherweise gibt es auch den Ausblick auf eine schlanke Alltagsbrille, die einen Bildschirm integriert hat.
➤ Mehr lesen: Vivo präsentiert überraschend ein Mixed-Reality-Headset
Kommentare