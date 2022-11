Soldaten mit Jetpacks: Video zeigt Trainings-Einsatz

In dem Video ist zu sehen, wie sich das 2-Mann-Team zu Fuß dem Einsatzort nähert. Weil der Jet Suit „nur“ 30 Kilogramm wiegt, soll das laut dem Hersteller problemlos möglich sein. In Zielnähe rücken die Soldaten versetzt vor – einer deckt, während der andere in Position geht.

Am Jetpack ist eine Pistole montiert

Gravity Industries hebt hervor, dass die Soldaten beim Vorrücken nicht wehrlos sind, obwohl ihre Hände in den Steuerdüsen des Jet Suit stecken. An der Schulter des Jetpacks ist nämlich eine Pistole in einer Halterung montiert, die automatisch in die Blickrichtung des Soldaten zielt.

Ob das gut genug funktioniert, müsste ein Live-Fire-Test zeigen. In dem Video werden keine scharfen Waffen genutzt. Was in dem Video ebenfalls verschwiegen wird, ist das laute Antriebsgeräusch der Jet Suits. Feinde würden die J-RF problemlos hören und so vorgewarnt sein.

Ein langsames Vorrücken eines Zweier-Teams, wie in dem Video, macht deshalb eher wenig Sinn. Wenn sich eine Truppe mit so viel Karacho nähert, müsste der Zugriff schnell und überraschend von mehreren Seiten mit einem Squad erfolgen – was mit Jetpacks möglich sein sollte.

Immerhin sagt auch Gravity Industries, dass ein Zweier-Team zu wenig ist. Laut der Beschreibung beim YouTube-Video wäre der nächste Schritt für eine realistische Übung eine Gruppe von mindestens 4 Soldat*innen, die in Zweier-Teams agieren.

So lange dauert es, den Jet Suit anzulegen

Auf die frühere Kritik, dass Soldat*innen im Jet Suit langsam und unbeweglich sind, sobald sie gelandet sind, hat der Hersteller mit einem weiteren Video reagiert.