Verkaufsverbot von Garmin-Uhren: Strava zieht Klage zurück

Nach nur 21 Tagen hat Strava eine Patentklage zurückgezogen, in der ein Verkaufsverbot für viele Produkte von Garmin gefordert wurde.

Anfang Oktober hat Strava überraschend Garmin verklagt. Nicht nur die Techindustrie hat sich über diesen Schritt gewundert: Auch Anwälte zweifelten, ob diese Patentklage wegen der Funktion Heatmaps erfolgreich sein kann und das geforderte Verkaufsverbot für viele Garmin-Geräte, wie Uhren und Fahrradcomputer, durchgesetzt werden kann. Genauso überraschend wurde die Klage jetzt eingestellt. Wie DC Rainmaker berichtet, wurden die Gerichtsunterlagen am 21. Oktober aktualisiert: „Strava zieht freiwillig seine Klage zurück.“ In der Historie der Gerichtsunterlagen hat Garmin, in den 21 Tagen, seit die Klage eingereicht wurde, keine Stellungnahme hinzugefügt oder Einreichungen als Reaktion getätigt. Das heißt, die Entscheidung für Stravas Rückzug wurde außerhalb des Gerichts gefällt. Ob Strava einfach aufgegeben oder mit Garmin eine Einigung erzielt hat, ist unbekannt. Bisher haben beide Unternehmen keine Stellung zu dieser Sache abgegeben. Worum ging es bei dem Streit? Was auf dem ersten Blick wie ein typischer Patentstreit aussag, hat in Wahrheit aber einen ganz anderen Hintergrund. Zuerst sollte man allerdings den Patentstreit verstehen. Bei Heatmaps handelt es sich um Karten, auf denen man sieht, welche Wege oder Straßen besonders häufig genutzt werden, etwa von Radfahrern oder Läufern. Basis sind Daten, die durch die verschiedenen Aktivitäten der Nutzerinnen und Nutzer gesammelt werden. Will man nun etwa von A nach B radeln, schlägt einem Garmin automatisch eine Strecke vor, die bei Radfahrern beliebt und somit wahrscheinlich auch gut ist.

Strava-Heatmap von der Donaunisel und Wien © Strava / Screenshot

Bei den Segmenten handelt es sich um fest definierte Strecken, auf denen es Bestzeiten zu holen gilt. Ein Segment kann zum Beispiel eine Bergstraße mit definiertem Start (z. B. ganz unten) und Ende (am Gipfel) sein. Auf Strava sieht man etwa, wer diesen Berg dann am schnellsten hinausgelaufen oder geradelt ist und den KOM/QOM (King/Queen of the Mountain) geholt hat. ➤ Mehr lesen: Zu Besuch bei Garmin: Von Flugzeugen bis zum Smartwatch-Backofen Erfolgsaussichten unklar Experten aus dem Bereich konnten die Klage nicht ganz nachvollziehen. Der bekannte YouTuber DC Rainmaker sah etwa geringe Erfolgsaussichten für Strava, zumindest bei den Heatmaps. Strava berief sich auf ein Patent, das im Dezember 2014 beantragt und im März 2016 genehmigt wurde. Allerdings lässt sich nachvollziehen, dass Garmin Heatmaps schon früher in ausgewählten US-Städten angeboten hat – bereits im März 2013 und damit eineinhalb Jahre vor Stravas Patentanmeldung. Auch andere Anbieter und die New York Times experimentierten früh mit ähnlichen Visualisierungen. Bei den Segmenten sieht die Faktenlage ein bisschen anders aus. Hier ist Garmins System oberflächlich betrachtet tatsächlich mehr oder weniger eine Kopie der Strava-Segmente. Strava führte diese Funktion bereits 2009 ein und meldete im Jahr darauf ein Patent an. Garmin veröffentlichte im Juni 2014 sein eigenes Segment-System mit der Edge-1000-Serie an Fahrradcomputern und baute es in nachfolgende Geräte ein, parallel zu den Strava-Segmenten. Man könnte hier allerdings die Frage stellen, warum Strava da erst mehr als ein Jahrzehnt später draufkommt. ➤ Mehr lesen: Garmin-Nutzer verärgert wegen Bezahl-Abo Connect+

Der wahre Hintergrund Auslöser für Stravas Unmut dürfte eine Änderung bei Garmins Partner-API gewesen sein. Da Strava selbst keine Fitness-Tracker herstellt, ist der Dienst darauf angewiesen, dass Nutzer ihre sportlichen Aktivitäten von Geräten von Drittherstellern - wie etwa Garmin-Sportuhren - hochladen. Und genau dafür ist Strava auf die API angewiesen. Garmin verlangt seit Juli von Partnern wie Strava, dass das Garmin-Logo auf allen Aktivitäten deutlich platziert sein muss. Das gefällt Strava gar nicht, wie Chef-Produktmanager Matt Salazar in einem Reddit-Post erläuterte. Strava habe bis zum 1. November Zeit, diese Vorgabe zu erfüllen, andernfalls drohe Garmin, den API-Zugang zu sperren und so den Upload von Garmin-Aktivitäten zu Strava zu verhindern.