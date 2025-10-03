Strava will Garmin-Uhren verbieten lassen: Das steckt hinter dem Streit

Der Fitness-App-Marktführer Strava streitet mit dem Sportuhr-Giganten Garmin. Darunter leiden könnten die Nutzer.

Strava hat in einem überraschenden Schritt Klage gegen Garmin eingereicht und fordert, dass der Verkauf von Geräten wie Uhren oder Fahrradcomputer sowie der Betrieb der App Garmin Connect eingestellt werden. Konkret mokiert sich Strava über Garmins Heatmap-Funktion sowie Garmin Nutzung von Segmenten. Was im ersten Blick wie ein typischer Patentstreit aussieht, hat in Wahrheit aber einen ganz anderen Hintergrund. Zuerst sollte man allerdings den Patentstreit verstehen. Worum geht es bei den Patenten? Bei Heatmaps handelt es sich um Karten, auf denen man sieht, welche Wege oder Straßen besonders häufig genutzt werden, etwa von Radfahrern oder Läufern. Basis sind Daten, die durch die verschiedenen Aktivitäten der Nutzerinnen und Nutzer gesammelt werden. Will man nun etwa von A nach B radeln, schlägt einem Garmin automatisch eine Strecke vor, die bei Radfahrern beliebt und somit wahrscheinlich auch gut ist.

Strava-Heatmap von der Donaunisel und Wien © Strava / Screenshot

Bei den Segmenten handelt es sich um fest definierte Strecken, auf denen es Bestzeiten zu holen gilt. Ein Segment kann zum Beispiel eine Bergstraße mit definiertem Start (z. B. ganz unten) und Ende (am Gipfel) sein. Auf Strava sieht man etwa, wer diesen Berg dann am schnellsten hinausgelaufen oder geradelt ist und den KOM/QOM (King/Queen of the Mountain) geholt hat. ➤ Mehr lesen: Zu Besuch bei Garmin: Von Flugzeugen bis zum Smartwatch-Backofen Erfolgsaussichten unklar Experten aus dem Bereich können die Klage nicht ganz nachvollziehen. Der bekannte YouTuber DC Rainmaker sieht etwa geringe Erfolgsaussichten für Strava, zumindest bei den Heatmaps. Strava beruft sich hier auf ein Patent, das im Dezember 2014 beantragt und im März 2016 genehmigt wurde. Allerdings lässt sich nachvollziehen, dass Garmin Heatmaps schon früher in ausgewählten US-Städten angeboten hat – bereits im März 2013 und damit eineinhalb Jahre vor Stravas Patentanmeldung. Auch andere Anbieter und die New York Times experimentierten früh mit ähnlichen Visualisierungen. Bei den Segmenten sieht die Faktenlage ein bisschen anders aus. Hier ist Garmins System oberflächlich betrachtet tatsächlich mehr oder weniger eine Kopie der Strava-Segmente. Strava führte diese Funktion bereits 2009 ein und meldete im Jahr darauf ein Patent an. Garmin veröffentlichte im Juni 2014 sein eigenes Segment-System mit der Edge-1000-Serie an Fahrradcomputern und baute es in nachfolgende Geräte ein, parallel zu den Strava-Segmenten. Man könnte hier allerdings die Frage stellen, warum Strava da erst mehr als ein Jahrzehnt später draufkommt. ➤ Mehr lesen: Garmin-Nutzer verärgert wegen Bezahl-Abo Connect+