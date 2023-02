Das waren die besten Super-Bowl-Werbespots

Ob Doritos, Pepsi oder PopCorners: Prominente waren bei den Werbungen zum Super Bowl besonders gefragt.

Vergangene Nacht fand der 57. Super Bowl statt. Es ist das Finale der US-amerikanischen Footballsaison und geht jährlich am 2. Sonntag im Februar über die Bühne. Zudem ist dieses Event besonders bei Werbetreibenden besonders beliebt. Das liegt vor allem an den hohen Einschaltquoten zum Super Bowl. Das Finale 2022 wurde von rund 99 Millionen Menschen weltweit angesehen, aktuelle Zahlen für 2023 sind noch nicht öffentlich. Jedoch wird mit einer ähnlichen Quote gerechnet. Werbungen sind dementsprechend kostspielig: 30 Sekunden Werbung kosten ca. 7 Millionen US-Dollar. Die futurezone hat euch eine Sammlung der besten Spots zusammengestellt: Pepsi Dieses Jahr schaltete Pepsi mehrere Werbungen zum Super Bowl, eine bleibt dabei besonders im Gedächtnis. In dieser erzählt der Schauspieler Steve Martin von seinem Beruf. So ist es seine Aufgabe, den Menschen das Gefühl zu geben, seine Emotionen seien echt. Das Gleiche gilt auch für seine positive Reaktion auf das getrunkene Pepsi Cola. Jede*r wird aufgerufen zu testen, ob er bloß spielt oder seine Reaktion echt war.

Doritos In diesem Spot dreht sich alles um die Triangel. So erlebt der Rapper Jack Harlow ein neues Maß an Beliebtheit, als er den Rap durch das dreieckige Instrument ersetzt. Im entscheidenden Moment wird er jedoch von Elton John ausgestochen - der noch eine viel größere Triangel spielt. Dass gerade dieses Instrument gewählt wurde, ist kein Zufall: So haben Doritos Tortillachips die gleiche Form.

PopCorners Breaking Bad ist zurück, jedenfalls für die kurze Zeit eines Werbespots. Aaron Paul, Bryan Cranston und Raymond Cruz schlüpfen hierfür wieder in ihre alten Rollen, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied: Diesmal tüftelte Cranston an der Herstellung einer neuen Geschmacksrichtung für PopCorners-Chips anstelle der Droge Meth.

Die futurezone hat bereits über eine kuriose Super-Bowl-Werbung 2023 berichtet. Den Artikel über die Werbung gegen selbstfahrenden Tesla-Autos findet ihr unter diesen Link. Dukin' Donuts Celebrities arbeiten für gewöhnlich nicht am Drive-in. Für diesen Spot wurde der Schauspieler Ben Affleck jedoch kurzerhand Mitarbeiter bei Dukin' Donuts, bei seinem neuen Job kommt er aber nur mäßig zurecht. Auch seine Ehefrau Jennifer Lopez besucht den Drive-in und ist überrascht, ihren Mann dort zu treffen.

Super Mario Bros. Auch mit dabei war der Trailer für den neuen Super Mario Bros. Film. Dieser zeigt jedoch nicht wie gewohnt Filmszenen, sondern erwärmt durch Nostalgie die Herzen treuer Fans. Zu sehen ist ein Remake des von 1989 bis 1991 verwendeten Intros von "The Super Mario Bros. Super Show".

He Gets Us Aber nicht jede Werbung des Abends wurde kritiklos angenommen. So liefen auch zwei Spots der "He Gets Us"-Kampagne. Diese sollten auf Jesus und das Christentum aufmerksam machen. Dabei wurde auf Nächstenliebe hingewiesen, aber auch auf die Fähigkeit, wie Kinder zu handeln.