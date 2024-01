Roadtrip mit Tesla Cybertruck: 12 Ladestopps auf 2.100 Kilometer

Die Strecke von Austin in Texas bis nach Twentynine Palms in Kalifornien misst rund 2.100 Kilometer . Laut Bordcomputer sollte der Cybertruck dafür nicht ganz 24 Stunden benötigen - inklusive aller Ladestopps. Geworden sind es dann sogar mehr als 27 Stunden . Laut Google Maps soll sich die Strecke in 18 Stunden Fahrtzeit bewältigen lassen.

In der Praxis wird das Elektroauto natürlich nicht bis auf 0 Prozent leer gefahren und dann auf 100 Prozent aufgeladen. Wang gab an, dass er dazu tendiere, bei einem Akkustand 10 und 30 Prozent einen Ladestopp einzuplanen und anschließend bis auf 70 oder 80 Prozent aufzuladen.

Ein Diesel-betriebener Amarok-Pickup von VW kommt laut ADAC auf eine Reichweite von 780 Kilometer. Auf derselben Strecke müsste man mit dem Verbrenner also wohl mindestens 4-mal eine Tankstelle aufsuchen. Ein Skoda Octavia soll mit einer Tankfüllung sogar 935 Kilometer weit kommen. Damit sollte man von Texas bis nach Kalifornien mit 3 Tankstopps kommen.

Cybertruck beinahe zu groß für Ladestationen

An den Tesla-Ladestationen wurde Wang schließlich ein Problem mit dem Cybertruck klar. Das Fahrzeug ist nämlich so riesig und die Kabel an den Stationen so kurz, dass es manchmal eine richtige Herausforderung war, den Cybertruck mit dem Ladekabel zu verbinden. Er musste extrem knapp an den Ladepunkt heranfahren, damit er die Ladebuchse mit dem Stecker erreichen konnte.

Der YouTuber schwärmte dennoch vom Cybertruck. Der elektrische Pickup sei der komfortabelste Tesla, den er gefahren ist. Das große Armaturenbrett, der geräumige Innenraum, die Beleuchtung sowie der flüssig zu bedienende Infotainment-Screen haben es Wang angetan.