Twitter will Werbung bei Videos einblenden

Neo-CEO Linda Yaccarino gab Details dazu bekannt, warum sich Twitter verstärkt auf Videoformate fokussieren will.

Die neue Twitter-Chefin Linda Yaccarino hat einige Details bekannt gegeben, wie sich Twitter weiterentwickeln soll. Sie will vor allem Videoinhalte vorantreiben und so Werbetreibende auf der Plattform halten.

Yaccarino leitete zuletzt das Anzeigengeschäft beim Medienriesen NBC Universal und traf sich diese Woche erstmals mit Investor*innen. In den Gesprächen sollen Kooperationen mit Persönlichkeiten aus Politik und Unterhaltung, Unternehmen aus der Nachrichtenbranche, aber auch mit Zahlungsdienstleistern angedeutet worden sein.

Mehr vertikale Videos

Die 59-Jährige plant, speziell den Video-Content auf der Plattform zu steigern, um davor Anzeigen sowie Sponsorings einzublenden. Laut internen Informationen, die Reuters vorliegen, würden mehr als 10 Prozent der auf Twitter verbrachten Zeit auf vertikale Videos entfallen. Außerdem sei eine Twitter-Video-App für Smart-TVs in Planung.

Auch Inhalte, die exklusiv für Twitter gemacht werden, sollen zunehmen. Der ehemalige Fox-News-Moderator Tucker Carlson startete Anfang Juni etwa eine eigene Sendung, die nur auf der Plattform angeboten wird. Die Videos von "Tucker on Twitter" sind aber weiterhin im Querformat produziert. Die politische Ausrichtung ist klar konservativ - die jüngste Folge vom 16. Juni beschäftigt sich mit dem "Möchtegern-Diktator" Joe Biden.

Bezahlen mit Twitter

Nicht vollkommen überraschend sind auch die Gespräche mit Zahlungsanbietern. Twitter-Käufer Elon Musk, der von nun an die technische Entwicklung des Unternehmens leitet, ließ bereits mehrfach anklingen, dass er aus Twitter eine alleskönnende X-App machen will. Beim Vorbild, der chinesischen WeChat-App, kann man sich sowohl Nachrichten schreiben, als auch Essen bestellen, Rechnungen bezahlen, Spiele spielen oder auch einen Online-Shop betreiben. Eine Bezahlfunktion via Twitter wäre ein erster Schritt, eine solche App aufzubauen.

