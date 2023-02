u:book-Aktion: Diese Notebooks gibt es derzeit im Angebot

Das u-book-Verkaufsfenster für das Sommersemester ist geöffnet. Zwischen 20. Februar und 20. März können Studierende und Mitarbeiter*innen an FHs, Hochschulen und Unis zahlreiche Notebooks , Tablets und Computer-Zubehör günstig erwerben.

Neben den Air-Laptops sind im aktuellen u:book-Verkaufsfenster auch die neuen MacBook-Pro-Modelle mit dem wesentlich leistungsstärkeren M2-Pro -Prozessor dabei. Die Preise hierfür beginnen bei u:book bei 2.039 Euro . In anderen Online-Shops wird dasselbe Gerät zu einem ähnlichen Preis angeboten.

Das M1-MacBook-Air mit derselben Konfiguration ist etwa in manchen Online-Shops günstiger zu haben. Auf Preisvergleichsportalen ist das Gerät bereits ab einem Preis von 929 Euro gelistet.

Was Apple-Laptops betrifft, gibt es bei u:book beispielsweise das MacBook Air - wahlweise mit M1 oder M2 Prozessor. Das MacBook Air mit M1 wird zu einem Preis von 1.019 Euro angeboten, jenes mit M2-Chip um 1.274 Euro .

Microsoft Surface Pro 9

Stark vertreten ist auch Microsoft mit einigen Laptops und Convertibles. So gibt es bei u:book das Microsoft Surface Pro mit Intel i5-Prozessor und 13-Zoll-Touchscreen ab einem Preis von 1.539 Euro. Wer in seinem Surface Pro einen i7-Chip haben will, muss mit mindestens 1.689 Euro rechnen.

Mit dabei sind auch der Microsoft Surface Laptop Studio (ab 1.609 Euro), der Microsoft Laptop 5 (ab 1.499 Euro) und der Microsoft Laptop Go 2 (ab 1.069 Euro) sowie das Microsoft Surface Go 3 (ab 759 Euro).