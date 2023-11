VW stoppt Produktion von E-Autos, weil Motoren fehlen

Volkswagen drosselt die E-Auto-Produktion in seinen Werken in Emden und Zwickau. An diesem Donnerstag, am Freitag und am kommenden Montag ruhe in Emden die Montage der Elektromodelle ID.4 und ID.7, sagte eine Werkssprecherin der Nachrichtenagentur dpa. Grund seien fehlende Elektromotoren. Die Produktion der Verbrennermodelle Passat und Arteon laufe aber unverändert weiter. "Das betrifft nur die Elektroautos."

➤ Mehr lesen: Trotz großer Nachfrage: VW verkündet Aus für kleines E-Auto

Das Werk in Zwickau hatte zuvor angekündigt, die Produktion bestimmter Automodelle für rund 3 Wochen ruhen zu lassen. Grund seien auch dort fehlende Elektromotoren. Wegen Störungen der Lieferkette würden davon derzeit weniger als benötigt produziert. Anders als in Emden werden in Zwickau ausschließlich Elektroautos gebaut.

Mehrere Modelle von VW und Audi betroffen

In Zwickau ist eine Fertigungslinie betroffen, auf der Elektro-SUVs VW ID.4, VW ID.5 sowie Audi Q4 E-Tron und Q4 Sportback E-Tron zusammengebaut werden, wie die Freie Presse berichtet. Mehr als 1.000 der insgesamt 8.000 Mitarbeiter*innen des Werks seien betroffen. Grund der Probleme sind Lieferschwierigkeiten für einen neuen, stärkeren E-Motor, der ebenfalls von VW in Kassel produziert wird.

Das VW-Werk in Zwickau gehört zu den wichtigsten Werken des Konzerns, in dem E-Autos gebaut werden. Ab 2026 soll hier das neue Modell Trinity vom Band laufen.

➤ Mehr lesen: Project Trinity: Volkswagen teasert neues Elektroauto

Drosselung bereits im Sommer

Erst Anfang des Sommers drosselte Volkswagen im Werk in Emden die Produktion, weil der Absatz der E-Fahrzeuge deutlich niedriger war als erwartet (die futurezone berichtete). Die Belegschaft wurde ebenso um 300 Leiharbeiter*innen reduziert. Ursprünglich war am Emder VW-Standort im Herbst der Start einer 3. Fertigungsschicht für die E-Modelle geplant.