VW ID.3 verbraucht im Winter 28 Prozent mehr als im Sommer

Dass Elektroautos im Winter einen höheren Energieverbrauch haben als im Sommer, wird bei Diskussionen meist als Argument gegen E-Autos ins Rennen geführt. Wie unterschiedlich der Energieverbrauch über die Jahreszeiten hinweg tatsächlich ist, hat nun die Hochschule Wismar analysiert.

Ein Jahr lang war ein VW ID.3 unterwegs und legte 30.594 Kilometer zurück. Der Durchschnittsverbrauch über das gesamte Jahr gerechnet, lag bei 14,4 kWh pro 100 Kilometer.

In den Sommermonaten kam der ID.3 auf einen Verbrauch von durchschnittlich 13,3 kWh pro 100 Kilometer. Von Dezember bis Februar ist der Durchschnittsverbrauch auf 17 kWh/100 km angestiegen. Damit verbraucht der elektrische Kompaktwagen in den Wintermonaten um rund 28 Prozent mehr als in der warmen Jahreszeit.