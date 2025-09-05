Warum sind Router nicht so klein wie Smartphones?

Der CEO des Fritz!Box-Herstellers erklärt, warum Router so große Geräte sein müssen.

Ein Router steht in jedem Haushalt. Ein Schmuckstück ist das Gerät aber nie. Daher wird meist versucht, den Router irgendwo zu verstecken, in einen Abstellkammerl zu verbannen oder ihn nicht sichtbar aufzustellen. Meist geht das zu Lasten des WLAN-Empfangs. ➤ Mehr lesen: Schnelleres WLAN: So stellt man den Router richtig ein Da drängt sich die Frage auf, warum Router oft immer noch so große Geräte sind. Wäre es nicht möglich, einen Router in der Größe eines Handys zu bauen, sodass er sich unauffällig in die eigenen 4 Wände eingliedern kann? Mit dieser Frage wurde Jan Oetjen auf der IFA in Berlin konfrontiert. Oetjen muss es wissen. Er ist nämlich CEO von Fritz!. Das ist jenes deutsche Unternehmen, das die Fritz!Boxen herstellt und sich erst kürzlich von AVM in Fritz! umbenannt hat.

Fritz!-CEO Jan Oetjen auf der IFA in Berlin 2025 © Victor Endrino

Antenne und Abwärme "Ein Router muss eine ganz andere Sendeleistung erbringen als etwa ein Smartphone. Die Antennenkonstruktion muss wesentlich umfangreicher und leistungsfähiger sein. Hinzukommt, dass ein Router mit einer deutlich höheren Abwärme umgehen können muss", sagt der Fritz!-Chef. Oetjen fügt hinzu, dass man natürlich ständig versucht, die Router so klein und unauffällig wie möglich zu gestalten. Auf absehbare Zeit würden die Geräte aber nicht wesentlich kleiner werden. "So klein wie ein Handy wird man sie nicht bekommen", prognostiziert der Fritz!-CEO. ➤ Mehr lesen: Kann man Handy-Tarife im Internet-Cube nutzen? Gesetzliche Vorgaben Bei der maximalen Sendeleistung sei man in Europa an strenge gesetzliche Vorgaben gebunden. Rein technisch könnten die Router mehr Sendeleistung erbringen, was sich positiv auf den WLAN-Empfang und die WLAN-Abdeckung auswirken würde. Das sei hierzulande aber nicht erlaubt, so Oetjen. Auf der Presseveranstaltung im Rahmen der IFA in Berlin hat Fritz! sein gesamtes Line-up an Routern, Repeatern und Mesh-Komponenten vorgestellt. Betont wurde dabei, dass nun alle aktuellen Fritz!-Geräte vollständig Wi-Fi-7-fähig sind. ➤ Mehr lesen: Devolo WiFi 6 Router im Test: Was bringt ein 450-Euro-Router?

© Fritz!