Brasilien setzt Millionen genmanipulierte Moskitos aus

Ein Labor in Rio de Janeiro züchtet Mücken, die in großer Zahl ausgesetzt werden. Laut NPS wurden sie genetisch verändert, damit sie das gefährliche Dengue-Fieber nicht mehr übertragen können.

Die Krankheit ist in Brasilien ein gravierendes Gesundheitsproblem: 3,1 Millionen Menschen sind in dem Land heuer bereits an dem Virus erkrankt, das die Blutgefäße schädigt und innere Blutungen sowie Organversagen auslöst und tödlich enden kann.

Die Situation ist so schlimm, dass die Krankenhäuser überlastet sind und Diabetiker oder Patienten mit Herzkreislauferkrankungen wochenlang auf ihre Behandlung warten müssen, um den Dengue-Patienten Platz zu machen. Die dortige Regierung nimmt das Problem sehr ernst und investiert stark in die Bekämpfung der gefährlichen Fluginsekten, die das Virus übertragen.

Moskitos enthalten Bakterien

Im Labor werden Mücken deshalb so verändert, dass sie eine Bakterienart namens Wolbachia enthalten. Diese kommt auch in sehr vielen anderen Insektenarten von Natur aus vor, etwa in Mücken. Das Bakterium und das Virus vertragen sich nicht – es verhindert die Vermehrung im Moskito. Dadurch kann es das Virus in der Folge nicht mehr an Menschen übertragen, wenn es sie beißt. Das gilt auch für andere von den Insekten übertragene Viren wie Chikungunya und Zika.