Chinas Raumschiff hat Platz für 7 Raumfahrer, soll ab 2027 starten

Das wiederverwendbare Raumschiff soll 7 Astronaut*innen (auch Taikonaut*innen genannt) transportieren können und eine entscheidende Rolle beim Bau der chinesischen Raumstation und Mondlandestation spielen. Wiederverwendbare Raketen und Raumschiffe sind entscheidend, um Material und Personal kostengünstig in den Orbit zu bringen. Außerdem kann mit ihnen eine deutlich höhere Startfrequenz aufrechterhalten werden als mit Einwegraketen.

China will sein erstes bemanntes wiederverwendbares Raumschiff schon 2027 in den Orbit schicken. Das ist deutlich früher als bisher angenommen. Sollte der Flug gelingen, könnte China seine Macht im Weltraum ausbauen, wie die EurAsian Times berichtet.

Bereits im Mai hatte China seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt, als es ein Raumschiff 276 Tage lang in der Erdumlaufbahn hielt, bevor es zur Erde zurückkehrte. Das staatliche chinesische Raumfahrtunternehmen China Aerospace Science and Technologie wollte das Projekt zwar geheim halten, die private Firma LeoLabs enthüllte aber, dass das Raumfahrzeug im Orbit "mehrfach an ein anderes Objekt angedockt oder es eingefangen" habe.

Auch militärische Nutzung möglich

Expert*innen gehen davon aus, dass ein solches Raumfahrzeug eingesetzt werden könnte, um "gegnerische Anlagen im Weltraum zu überwachen, zu stören und regelrecht anzugreifen". Andererseits könne man aber auch mit "freundlichen Anlagen interagieren" oder sie sogar reparieren.

Laut dem chinesischen Büro für bemannte Raumfahrttechnik soll sich das Raumschiff sowohl für Missionen im erdnahen Orbit als auch für Erkundungen tiefer im Weltraum eignen. Die Kapazität von 7 Personen ist vergleichbar mit amerikanischen bemannten Raumfahrtzeugen wie der Dragon V2 von SpaceX oder dem CST-100 Starliner von Boeing.

Das neue Raumschiff soll auch für die chinesischen Mondlandemissionen eingesetzt werden. Dafür arbeitet man allerdings an einem separaten Landemodul, das Besatzung, Rover und andere Ausrüstung auf die Mondoberfläche bringen soll. Die Mission soll bis 2030 durchgeführt werden.

Raumschiffe müssen hitzefest sein

Damit ein Raumschiff wiederverwendet werden kann, muss es vor allem hitzefest sein. Dafür wurden neue Materialien entwickelt, die Temperaturen von 1.600 Grad Celsius aushalten können und dabei noch 30 Prozent leichter sind als bisher für das Hitzeschild verwendete Materialien. Schlüsselkomponenten des Raumfahrzeugs sollen nach chinesischen Angaben bis zu 10 Mal verwendet werden können.

Teilweise wiederverwendbare Raketen sind ein wichtiger Baustein für den Erfolg des Raumfahrtunternehmens SpaceX. Dadurch können nämlich deutlich mehr Starlink-Satelliten deutlich günstiger in den Orbit gebracht werden, als mit herkömmlichen Raketen. Das Starship von SpaceX soll ebenfalls wiederverwendbar sein und hat bereits die ersten Tests hinter sich gebracht (die futurezone berichtete). China versucht nun, seinen technologischen Rückstand so schnell wie möglich aufzuholen.

