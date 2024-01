China überrascht mit Satellitenstart, Raketenwarnung springt an

Eine Rakete mit einem Forschungssatelliten sorgte am Dienstag bei Englischsprachigen in Taiwan in Aufregung.

Am Dienstagnachmittag löste der Start einer chinesischen Rakete, die nur einen Satelliten an Bord hatte, einen Alarm in Taiwan aus. Die Rakete transportierte einen Forschungssatelliten, der von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und der europäischen Weltraumbehörde ESA gemeinsam genutzt werden soll. Die Long-March-Rakete tangierte auf ihrem Weg in den Orbit versehentlich die äußerste Grenze des taiwanesischen Luftschutzraums. Um 15 Uhr chinesischer Zeit startete die Long March vom Xichang Satellitenzentrum, im Südwesten Chinas.

Missverständliche SMS verschickt

Bewohner*innen in Taiwan wurden korrekt auf Chinesisch per SMS von dem Eindringen der Rakete in den taiwanesischen Lauftraum informiert. In der englischsprachigen SMS-Version war jedoch von einem Angriff die Rede.