Chinesischer Mars-Rover findet mysteriöse Muster im Mars-Inneren

Der chinesische Zhurong-Rover hat unter der Marsoberfläche unregelmäßige Muster entdeckt, wie phys.org berichtet. Zhurong war mit einem speziellen Radarsystem ausgestattet, das es ihm ermöglichte, durch den Boden zu schauen und so mehr über die Beschaffenheit vom Mars herauszufinden.

Neue Erkenntnisse über die Utopia Planitia

Die Muster haben die Form von Polygonen und befinden sich in einer Tiefe von 35 Metern. Sie sind nicht nur an einer bestimmten Stelle, sondern verteilten sich über die gesamte Strecke, die der Rover abgefahren ist. Insgesamt spürte Zhurong 16 Polygon-Keile auf in der Utopia Planitia auf. Das ist eine große Mars-Tiefebene.

Chinesische Wissenschaftler veröffentlichten dazu eine Studie in Nature Astronomy. Sie vermuten, dass es sich bei den Formen um Überreste von Gefrier- und Tau-Zyklen handelt, die dort vor langer Zeit entstanden sind. Ein anderes mögliches Szenario ist, dass die Polygonen von abgekühlten Lavaströmen stammen.

➤ Mehr lesen: Wo es am Mars Leben gegeben haben könnte