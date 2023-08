Pro Jahr verkürzen sich die Tage am Mars um 0,76 Millionstel Sekunden. Das stellt Forschende vor ein Rätsel.

Festgestellt haben Forschende der NASA dies in einer kürzlich veröffentlichten Studie . Darin analysierten sie Daten des Marslanders InSight - genauer gesagt seines RISE-Instrumentes. RISE misst die Rotationsgeschwindigkeit des Mars, indem es Radiosignale, die von der Erde ausgesendet wurden, reflektiert. Forschende analysieren dann, wie sich die Frequenz des Signals durch den sogenannten Doppler-Effekt verändert hat.

Die größte Überraschung: Das Ausmaß der Beschleunigung des Mars. Jährlich legt er rund 4 Millibogensekunden an Geschwindigkeit zu. „Dies ist um das Tausendfache mehr als allein durch die Gezeitenkräfte des Phobos [Mond des Mars, Anm.] und der verlangsamenden Wirkung der Sonne verursacht wird“, berichten die Forschenden.

Das Forschungsteam nahm hierfür Daten von den ersten 600 Tagen InSights auf dem Mars unter die Lupe. "Es ist ein historisches Experiment", sagt der Hauptautor der Studie, Sebastien Le Maistre . "Wir haben viel Zeit und Energie in die Vorbereitung des Experiments investiert und dieser Entdeckungen geharrt. Aber trotzdem wurden wir auf dem Weg dorthin überrascht."

Ursache noch unklar

Warum sich der Mars beschleunigt, verraten die Messdaten nicht. „Diese Beschleunigung könnte einen Langzeittrend repräsentieren, der auf die interne Dynamik des Mars zurückgeht, aber auch auf Veränderungen in der Atmosphäre oder den Eiskappen des Mars“, so die Mutmaßung von Le Maistre und seine Kolleg*innen.

Eine mögliche Erklärung sind also die saisonalen Veränderungen am Roten Planeten. Im Winter friert ein Teil des Kohlendioxids in der Marsatmosphäre über dem Nordpol ein. Dort vergrößert sich daraufhin die Eiskappe. Auf der Südhalbkugel schrumpft die Eiskappe im Gegenzug. Diese Masseverlagerung könnte dafür sorgen, dass sich die Rotation des Mars verändert.

Die Forschenden haben allerdings auch eine zweite Theorie: Bei der Beschleunigung der Marsrotation könnte es sich auch um einen längerfristigen Trend und nicht etwa um saisonale Schwankungen handeln - ausgelöst durch das Klima am Mars bzw. Schwankungen in der Atmosphäre. Die Daten lassen allerdings noch keine genaueren Interpretationen zu, heißt es.

