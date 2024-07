Rätsel um Ursprung “Dunkler Kometen” gelöst

Der Orbit von Asteroiden wird in der Regel von der Sonne bestimmt. Allerdings wurden 7 Asteroiden identifiziert, deren Beschleunigung sich nicht allein durch die Gravitation der Sonne erklären lässt. Das kennt man eigentlich von Kometen , deren eisige Oberfläche durch die Nähe zur Sonne schmilzt. Die entstehenden Gase, die als Koma und leuchtender Schweif sichtbar werden, sorgen für zusätzlichen Schub .

Die 7 Objekte haben zwar diesen zusätzlichen Schub, aber weder eine Koma oder einen Schweif. Es konnten auch keine Ausgasungen gemessen werden. Die Asteroiden dürften daher Eis unter der Oberfläche haben, was bereits in den 1980ern vorgeschlagen wurde.

Kometen-Bruchstücke

Jetzt wurden die Dunklen Kometen von Forschenden der University of Michigan untersucht und ihr Ursprung gefunden. Sie stammend größtenteils aus der Region zwischen Jupiter und Mars. Einige können durch den Schub in einen erdnahen Orbit gelangen. Nur der Dunkle Komet 2003 RM befindet sich auf einer elliptischen Bahn, die ihn weit hinaus zum Jupiter und wieder vorbei an der Erde führt.

Die Forschenden untersuchten noch eine weitere Besonderheit Dunkler Kometen. Die Objekte sind klein und drehen sich schnell. Grund dafür könnte sein, dass sie sich aus Bruchstücken von Kometen bilden. Sie bestehen aus aus Felsen, die durch Eis verbunden sind. Die Forschenden vergleichen das mit einem „dreckigen Eiswürfel“. Dieses Eis schmilzt und es entstehen Gase. Dadurch beschleunigen die Objekte, rotieren schneller und können auseinanderbrechen.

