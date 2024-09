Elon Musk: Starship soll 2026 zum Mars fliegen

In 2 Jahren will SpaceX unbemannte Raketen zum Mars schicken. In 20 Jahren könnte eine Mars-Stadt gebaut werden.

Bereits in 2 Jahren sollen Starship-Raketen von SpaceX zum Mars fliegen, wenn alles nach derzeitigen Plänen verläuft. Das kündigte Elon Musk am Sonntag in einem Beitrag auf X an.

➤ Mehr lesen: Zeitlupenvideo: Wenn die Starship-Triebwerke abgeschaltet werden

„Diese werden unbemannt sein, um zu testen, wie zuverlässig Landungen auf dem Mars funktionieren. Wenn diese Landungen gut verlaufen, werden die ersten bemannten Flüge zum Mars in 4 Jahren stattfinden“, sagte SpaceX-Gründer und CEO Elon Musk.