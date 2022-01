Hier startet der erste Tiroler Satellit mit Virgin Orbit ins All

Der Mini-Satellit wurde mit einer Trägerrakete in den Erdorbit befördert. Dort soll er Daten über den Weltraumschrott sammeln.

Am Freitag ist der erste Tiroler und insgesamt 4 österreichische Satellit ins All gestartet. "Adler-1" soll, "eine unangenehme Wissenslücke" schließen, so der Direktor des Österreichischen Weltraum Forums (ÖWF) Gernot Grömer.

Der Satellit wird im Erdorbit neue Erkenntnisse über Weltraumschrott zutage fördern. Das Projekt wurde in Eigenregie und dank privater Sponsoren umgesetzt, das Hauptinstrument wurde in Tirol entwickelt.

In seine Umlaufbahn in 500 Kilometern Höhe beförderte ihn eine Trägerrakete, die von einer umgebauten Boeing 747 vom Weltraumunternehmen Virgin Orbit abgefeuert wurde. Der Spezial-Jumbo-Jet brachte die Rakete zuvor in eine Höhe von rund 11 Kilometern, wo die sie über dem offenen Meer ausgesetzt wurde.