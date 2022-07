Fliegendes Teleskop SOFIA durch Sturm beschädigt

Die fliegende Sternwarte geriet in ein Unwetter und soll jetzt neue Treppen erhalten.

Das fliegende Teleskop SOFIA (Stratosphären Observatorium für Infrarot Astronomie) der US-Weltraumbehörde NASA und des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt (DLR) muss in Neuseeland repariert werden. Die Sternwarte in einer umgebauten Boeing 747SP sei bei einem Sturm beschädigt worden, teilte die NASA mit.

Starke Winde hätten dazu geführt, dass sich die Treppen außerhalb des Flugzeugs verschoben haben. Das habe zu leichten Schäden an der Vorderseite des Flugzeugs sowie an den Treppen selbst geführt, heißt es in dem NASA-Statement. Die Treppen müssten nun ersetzt werden.