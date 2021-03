Forscher fanden mysteriöse Mikroben auf der ISS

Forscher aus den USA und Indien, die mit der NASA zusammenarbeiten, haben auf der Internationalen Raumstation 4 Bakterienstämme entdeckt. Drei davon waren der Wissenschaft bisher völlig unbekannt, berichtet Business Insider.

Ein Bakterienstamm wurde auf einem Overhead-Panel in der ISS-Forschungsstation ausgemacht, ein anderer in der Cupola, einem kuppelförmigen Beobachtungsturm in der Raumstation. Ein dritter tauchte am Esstisch der Astronauten auf, ein vierter befand sich in einem HEPA-Luftfilter, der bereits 2011 zur Erde zurückkehrte. In eineam Anfang der Woche in der Fachzeitschrift Frontiers in Microbiology veröffentlichten Studie machten die Forscher ihre Entdeckungen öffentlich.

Zusammenhang mit Pflanzen

Alle 4 Stämme gehören zu einer Familie von Bakterien, die im Boden und im Süßwasser vorkommen. Sie sind an der Stickstofffixierung des Pflanzenwachstums beteiligt und können auch dabei helfen, Pflanzen vor Krankheiten zu schützen. Dass solche Bakterien auf der ISS gefunden wurden, hängt vermutlich damit zusammen, dass die Astronauten auf der Raumstation seit Jahren Pflanzen, darunter Salat und Rettich, züchten.