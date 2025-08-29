Wie Hochgeschwindigkeitszüge noch schneller werden sollen

Um Hochgeschwindigkeitszüge noch windschnittiger zu machen, seien Verbesserungen an mehreren Stellen nötig.

Hochgeschwindigkeitszüge haben schon immer mit einer großen Herausforderung zu kämpfen: dem Luftwiderstand. Dieser steigt nämlich exponentiell mit der Geschwindigkeit eines Objekts an. Bei doppelter Geschwindigkeit ist der Luftwiderstand 4 Mal höher.

Bei Geschwindigkeiten von über 350 km/h steigt der Luftwiderstand derart stark an, dass er die Effizienz und Leistung von Hochgeschwindigkeitszügen einschränkt. Eine chinesische Studie scheint nun einen Weg gefunden zu haben, diesen Luftwiderstand deutlich zu verringern.

22,11 Prozent windschnittiger

Professor Wang Tiantian und sein Team der Central South University erreichten in Simulationstests eine Reduktion von 22,11 Prozent. Dafür müsste man allerdings Änderungen an der Nase, Stromabnehmer und der Fahrwerkverkleidung durchführen.

Verlängert man die Nase etwa auf 15 Meter und reduziert dabei etwas die Zughöhe, könnte man laut den Forschern deutliche aerodynamische Fortschritte erzielen. Auch windschnittigere Stromabnehmer und aerodynamische Verkleidungen am Drehgestell würden dazu beitragen, dass der Luftwiderstand von Hochgeschwindigkeitszügen reduziert werden könne.