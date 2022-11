Mars-Lander InSight hat nur mehr wenige Wochen zu leben

Er hat das stärkste Marsbeben aller Zeiten aufgezeichnet und das Innere des Roten Planeten kartiert. Nach dreieinhalb Jahren auf dem Mars sind die Tage das Mars-Landers InSight nun gezählt.

Wie die NASA am Dienstag mitteilte, wird er seine Mission in den nächsten Wochen beenden. Er werde so lange im Einsatz bleiben, bis ihm endgültig die Energie ausgeht, so die US-Weltraumbehörde.

Sandstürme setzen InSight zu

Bereits im Mai hatte die NASA diesen Zeitplan für die InSight-Mission angekündigt, nachdem der Lander zunehmend Probleme mit Sandstürmen hatte. Auf seinen Sonnenkollektoren lagert sich nämlich nach und nach Marsstaub ab. Die Zellen sollten das Gefährt aber eigentlich mit der nötigen Energie.

Von den 5.000 Wattstunden, die InSight bei seiner Ankunft an einem Mars-Tag (Sol) produzieren konnte, generierte der Lander nun weniger als 20 Prozent, so die NASA.