Mars-Rover sammelt erstmals Sand ein

Nach 15 Gesteinsproben sammelte Perseverance erstmals eine "Wundertüte" an Marsmineralien ein.

Nach 15 Bohrkernen mit Gestein wurde es an der Zeit, den speziellen Bohrkopf für Sand auszuprobieren. Dieser ist nämlich hohl und mit kleinen Löchern ausgestattet, in die der Sand hineinfällt. Die NASA teilte auf Twitter ein Bild, die sowohl den Bohrer als auch das Loch im sandigen Boden zeigen.

“Regolith ist wichtig, um uns Einblicke in die globale und lokale Marslandschaft zu gewähren - alles in einer einzigen Wundertüte”, schrieb Denise Buckner, Mitglied des Perseverance-Teams, in einem Update. Bei dem Sand handle es sich nämlich um ein “Sammelsurium von Marsmineralien”.