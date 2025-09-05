Meilenstein bei Brennstoffzellen für Flugzeuge erreicht

Das Brennstoffzellen-System liefert mehr als ein Megawatt Leistung. Damit ist man schon fast im Bereich von Passagierflugzeugen.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) betreibt ein einzigartiges Testfeld für Brennstoffzellenantriebe. Zum ersten Mal ist es Forschern dabei gelungen, sowohl mit den Brennstoffzellen als auch mit dem Elektromotor eine Leistung von mehr als einem Megawatt zu erreichen.

Das Testprojekt namens BALIS (Brennstoffzellenbasierter Antriebsstrang für Luftfahrzeuge 1,5+ MW) zielt darauf ab, einen Wasserstoffantrieb zu entwickeln, der in Zukunft in Schiffen, im Schwerlastverkehr und in Flugzeugen zum Einsatz kommt. Die Hauptbestandteile des Antriebs sind die Brennstoffzellen, ein Tank mit flüssigem Wasserstoff, ein Hochleistungselektromotor, eine Batterie und die dazugehörige Regelungstechnik.

Wichtiger Meilenstein

Das Erreichen von mehr als einem Megawatt Leistung ist "ein wichtiger Meilenstein beim Aufbau und bei der Inbetriebnahme des Testfelds und der ersten Generation des Brennstoffzellen-Testsystems", erklärt die Projektleiterin Dr. Cornelie Bänsch vom DLR-Institut für Technische Thermodynamik in einer Aussendung.

➤ Mehr lesen: Lufttaxi mit Wasserstoffantrieb flog 841 Kilometer ohne Pause

Bisherige Demonstrationsflugzeuge, die mit Brennstoffzellen angetrieben werden, bewegen sich im Leistungsbereich von 600 Kilowatt. Um Regionalflugzeuge mit 40 bis 60 Sitzplätzen anzutreiben, braucht es allerdings deutlich mehr Leistung. Bei einem beispielhaften Lastprofil wird etwa beim Start die maximale Leistung von 1,5 Megawatt für 10 Minuten abgerufen, dann mit 1,2 Megawatt auf die gewünschte Reisehöhe geflogen, bis anschließend beim Flug eine mittlere Leistung von 750 Watt für 60 Minuten gehalten wird.