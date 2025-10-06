Nano-Spiegel soll ultradünne Solarzellen effizienter machen

Hauchdünne Solarzellen haben mehrere Vorteile: Sie brauchen weniger Material, lassen sich leicht in einem Druckverfahren herstellen und sind so flexibel, dass man sie auch auf gekrümmten Flächen installieren kann. Das Problem: Mit einem Wirkungsgrad von nur 5 bis 15 Prozent sind sie nicht besonders effizient. Normale PV-Module können 20 bis 25 Prozent des Sonnenlichts in Strom umwandeln.

➤ Mehr lesen: Sauberer Strom: Wieso kleben wir nicht alles mit Solarfolien voll?

Ein Grund dafür ist die geringe Dicke der Zellen. Die Schicht, die das Licht absorbiert, ist nämlich so dünn, dass sie nicht genug Licht einfangen kann und Energie nach hinten entweicht. Spanische und schwedische Forscher haben nun einen Weg gefunden, um diesen Energieverlust zu minimieren. Sie betten eine ultradünne Goldschicht ein, die das Licht wie ein Spiegel zurück in die Solarzelle reflektiert.

Günstiges Druckverfahren

Die 25 Nanometer dünnen Goldstrukturen wurden dabei mit einer einstufigen Nanoprägelithografie auf die Solarzelle "aufgedruckt". Bei der Nanoprägelithografie verwendet man eine Art Stempel, in dem die Nanostrukturen eingeätzt sind. Unter Hitze drückt man diesen Stempel auf die Solarzelle, wodurch die Strukturen entstehen. Die Technologie wird auch in der Chipfertigung verwendet, um Bauteile kostengünstig auf eine großen Fläche aufzudrucken.