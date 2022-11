Trotz Sturmschaden: Riesige SLS-Rakete der NASA soll am Mittwoch starten

Dieses Mal soll dem Launch der neuen NASA-Mondrakete nichts im Weg stehen. Die Missionsleiter gaben kurz vor dem geplanten Starttermin am 16. November , das finale "Go" für Artemis I . Nach vielen Verzögerungen, zuletzt durch den Tropensturm Nicole, soll das Space Launch System (SLS) dann erstmals abheben.

An dieser Stelle des Orion-Raumschiffs wurde die Dictung beschädigt

Der Sturm hatte ein etwa 3 Meter breites Stück der Dichtung weggerissen. Das könnte dazu führen, dass Luft unkontrolliert einströmt und die Rakete überhitzt. Die Analyse der NASA-Expert*innen habe aber ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit dafür gering sei und die Rakete flugtüchtig ist. Liegen sie falsch und es zeichnet sich beim Start ein Problem ab, muss die Mission abgebrochen werden.

Probleme mit Wasserstoffbetankung

Außerdem wurde ein Teil des elektrischen an der Versorgungsleitung des Heck-Service-Mast am Startplatz der Rakete ausgetauscht. Über diesen wird die Rakete mit Wasserstoff betankt. Die ausgetauschte Komponente habe den Fehler zwar nicht vollständig behoben, den Ingenieur*innen wüssten aber ausreichend Informationen über die Schwachstelle Bescheid, so die NASA.

In der Vergangenheit hatten Probleme mit der Wasserstoffbetankung immer wieder zum Abbruch des Starts und zu fehlerhaften Tests geführt. Der Startversuch am 3. September musste wegen eines Lecks in der Tankleitung abgebrochen werden (mehr dazu hier). Auch fehlerhafte Ventile warfen die NASA immer wieder zurück.