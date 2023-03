Space Cup: Video zeigt Becher für die Schwerelosigkeit

Das Space Cup, an dem die NASA seit Jahren forscht, ermöglicht es Astronaut*innen, auch im All aus Bechern zu trinken.

Im Weltall zu trinken ist wegen der Schwerelosigkeit nicht einfach. Normalerweise kommt eine speziell versiegelter Beutel mit Strohhalm zum Einsatz, wenn Astronaut*innen ihren Durst stillen wollen. Wenn sie lustig sein wollen, lassen manche Astronaut*innen auch einige Tropfen aus dem Beutel und schlucken sie, bevor sie davonschweben.

Die NASA hat einen speziellen Weltraumbecher, das Space Cup, entwickelt, der die Flüssigkeit an ihrem Platz im Becher halten soll, auch wenn er nach oben offen ist. In einem auf Twitter veröffentlichten Video demonstrierte die Astronautin Nicole Mann vor kurzem den Becher. Sie füllte Capuccino in das Gefäß. Bevor sie ihn trank drehte sie den Becher, um zu zeigen, dass die Flüssigkeit selbst dann nicht entweicht, wenn die Öffnung nach unten zeigt.