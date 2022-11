Orion-Raumschiff zeigt faszinierende Fotos vom Mond-Flug

Die unbemannte NASA-Kapsel hat ihren Vorbeiflug am Mond mit spektakulären Bildern festgehalten.

Das Orion-Raumschiff der NASA ist am Montag beim Mond angekommen und in einer Entfernung von rund 130 Kilometern am Erdtrabanten vorbeigeflogen. Näher werde sie dem Mond während ihres restlichen Flugs nicht mehr kommen.

Auf dem Weg in ihre Umlaufbahn um den Mond hat die Orion-Kapsel spektakuläre und hochauflösende Bilder vom Mond aufgenommen. Auf einigen Fotos ist im Hintergrund die Erde zu sehen. Die NASA beschreibt das Bild in einem Tweet als "Erd-Aufgang".