Erster privater Spacewalk: Polaris-Raketenstart im Livestream

Weltraumtouristen starten am Dienstagvormittag zu einem mehrtätigen Ausflug ins All. Es soll eine historische Mission werden.

Die "Polaris Dawn"-Mission ist eine Mission für die Geschichtsbücher. Erstmals sollen Weltraumtouristen auf einem mehrtätigen Raumflug einen Weltraumspaziergang durchführen. Immer wieder wurde der Start verschoben. Am Dienstagvormittag soll es nun endlich soweit sein.

In einem Livestream ist zu sehen, dass die 4 Astronauten in der Dragon-Kapsel von SpaceX bereits ihre Plätze eingenommen haben. Laut dem Countdown hebt die Falcon-9-Rakete um 9:38 Uhr MESZ vom Kennedy Space Center der NASA in Florida ab.

