Raumsonde Lucy entdeckt erstmals 2 Monde, die sich berühren

Der Asteroid Dinkinesh wird von 2 Monden umkreist, die einander berühren. So etwas sah man zuvor noch nie.

Ein Forscherteam hat mit der NASA-Raumsonde "Lucy" erstmals einen geteilten Mond entdeckt, der einen Asteroiden umkreist. "Es ist das erste Mal, dass wir so ein System sehen", sagte Planetenforscher und Mitautor Stefano Mottola vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin. Der Mond besteht aus zwei Teilen, die allein aufgrund ihrer Anziehungskraft beieinander bleiben und den Asteroiden gemeinsam umkreisen.

2 Monde mit etwas mehr als 200 Meter Durchmesser

"Die Anziehungskraft ist sehr schwach, aber sie reicht aus, um die beiden Teile zusammenzuhalten", sagte Mottola. Ein solcher Doppelmond sei auch bei Planeten noch nicht entdeckt worden.

Die Forscher hatten das System auf ersten Bildern bereits kurz nach dem Vorbeiflug der Sonde "Lucy" am 1. November 2023 am Asteroiden Dinkinesh entdeckt und nach der Auswertung aller Daten nun im Fachjournal "Nature" präsentiert. Die beiden sich berührenden Trabanten haben demnach Durchmesser von 210 und 230 Metern. Sie umkreisen Dinkinesh innerhalb von rund 52,5 Stunden in einer Entfernung von 3,1 Kilometern.

