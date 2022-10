"Säulen der Schöpfung": Bilder zeigen, wo Sterne geboren werden

Neue Aufnahmen von James Webb zeigen den Geburtsort einzelner Sterne. Dank neuer Technologie sieht man so viel wie noch nie.

"Ich studiere den Adlernebel seit Mitte der 1990er Jahre und versuche, in die Lichtjahre langen Säulen hineinzusehen", sagt Mark McCaughrean, Senior Advisor for Science bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA gegenüber BBC News. "Ich wusste immer, dass die Bilder von James Webb umwerfend sein werden. Und das sind sie auch."

Webbs neue Aufnahmen der Säulen der Schöpfung wurden mit der NIRCam (Near Infrared Cam) gemacht - der Hauptkamera des JWST, die auch Strahlung im infrarotnahen Spektrum einfangen kann. Dadurch sind noch junge Protosterne sichtbar, die gerade erst entstehen.

Frisch geborene Sterne betrachten

An den Spitzen der Säulen befinden sich zum Beispiel Ansammlungen von Staub und Gasen. Sind diese Anhäufungen schwer genug, kollabieren sie unter ihrem eigenen Gewicht und bilden neue Sterne. Die purpurrot leuchtenden Gebiete im Nebel stammen dabei von Sternen, die sich gerade geformt haben. Besonders gut erkennt man diese Sterne in der 2. und 3. Säule von oben. Sie sind dabei erst ein paar 100.000 Jahre alt - stecken nach astronomischen Maßstäben also quasi noch im Geburtskanal.