Erster weiblicher Crashtest-Dummy kommt aus Schweden

Crashtest-Dummies sollen einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf europäischen Straßen leisten. Dabei handelt es sich um lebensgroße Puppen, an die Sensoren angebracht werden. Darüber werden diverse Daten erhoben, die für die Unfallforschung verwendet werden. So sollen Fahrzeuge sicherer gemacht werden.



Spezifisch weibliche Crashtest-Dummies hat man bis vor kurzem jedoch mit der Lupe suchen können. Genauer gesagt: Es gab ganz einfach keine. Was es gab, waren Crashtest-Dummies, die etwas kleiner waren als die männliche Norm. Die unterschiedlichen Formen und die unterschiedliche Physiologie von Frauen wurden kaum berücksichtigt.

162 cm groß, 62 kg schwer mit breiten Hüften

Die schwedische Ingenieurin Astrid Linder hat nun das erste, weibliche Crashtest-Dummy entwickelt. Es heißt „SET 50F“ und wird aktuell in einem Lagerhaus 200 Kilometer südlich von Stockholm für Crashtests eingesetzt, berichtet die Nachrichtenagentur AFP und Euronews. Dort „rast“ es mit 16 km/h in vermeintliche Unfälle. Die lebensechte Puppe ist 162 Zentimeter groß und wiegt 62 Kilogramm. Das ist 15 Zentimeter kleiner und 15 Kilogramm leichter als eine männliche Crashtest-Puppe.



Linder arbeitet am schwedischen National Road and Transport Research Institute (VTI) und hat SET 50F entwickelt. Auf dem Bildschirm sieht man beim Crashtest deutlich, wie sehr sich das männliche Dummy vom weiblichen unterscheidet. „Die Muskeln im Nacken sind bei Frauen normalerweise schwächer“, sagt Tommy Petterson, einer von Linders Kollegen am VTI bei der Demonstration.➤ Mehr lesen: Übergewichtige Crashtest-Dummies sollen Leben retten