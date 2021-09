Schwimmende Raketenplattform in Nordsee in 2 Jahren einsatzbereit

2023 soll erstmals eine Rakete von der schwimmenden Plattform ins All geschossen werden.

Insgesamt 4 europäische Raketenhersteller unterzeichneten am Montag in Berlin Absichtserklärungen für die Zusammenarbeit mit der German Offshore Spaceport Alliance (GOSA). Dabei soll es sich um einen vereinfachten und flexiblen Zugang zum All handeln.

Für die Kommerzialisierung der Raumfahrt in Europa sei eine solche Raketenplattform ein zentraler Baustein, heißt es. Ein Baustein dabei ist der Bau von kleinen Satelliten, die mit neuen Mini-Raketen, sogenannten Micro-Launchern, gestartet werden können.