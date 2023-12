Neuer “Solarturm” verspricht Strom bei Tag und bei Nacht

Dafür wird ein Aufwindkraftwerk genutzt. Das Prinzip ist nicht neu: Der Turm sieht aus wie ein umgekehrter Trichter. Unten wird kalte Luft durch einstrahlende Sonne erhitzt. Durch den Kamineffekt steigt sie im Turm auf, wo sich Turbinen befinden. Sie werden von der Luft angetrieben und erzeugen Strom. Die Idee wurde erstmals 1903 zu Papier gebracht und in den 1980er Jahren für eine Pilotanlage in Manzanares, Spanien, aufgegriffen.

Würde man so einen Turm in Wüstengebieten bauen, also in einem trockenen und heißen Klima, könnten damit 753 MWh Energie pro Jahr generiert werden. Dabei könnten die äußeren Türme um die 400 MWh liefern und der zentrale Kaminturm 350 MWh.

Probleme mit Wasserversorgung und Luftfeuchtigkeit

Damit wäre der Turm mehr als doppelt so effektiv wie traditionelle Designs ohne Abwindtürme. Zudem ist keine Sonne notwendig, um sie zu betreiben, weshalb die Anlage auch in der kühlen Nacht Strom produziert, wenn auch weniger.

Ein Problem des Konzepts sei allerdings die ständige Wasserversorgung, die dafür notwendig ist, so die Forscher*innen. Bei einem Bau in der Wüste muss das Wasser unter Energieaufwand zum Einsatzort gepumpt werden. Zudem werde die Produktivität der äußeren Türme stark von der Luftfeuchtigkeit beeinflusst. Je höher sie sei, desto weniger Energie würden sie produzieren. Die Ergebnisse ihrer Forschung wurden im Fachmagazin ScienceDirect veröffentlicht.