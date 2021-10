Starker Sonnensturm trifft Erde zu Halloween

Ein Institut der University of Wisconsin-Madison twitterte zwei Ansichten der Sonneneruption, die in verschiedenen Wellenlängen zu sehen sind.

Am Donnerstag ist es zu einer großen Sonneneruption gekommen. Ein Satellit der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hat bemerkenswerte Bilder dieses Naturschauspiels eingefangen.

Das Zentrum für Weltraumwettervorhersage der NOAA registrierte die Eruption als X1. Die Größten werden der „X-Klasse“ zugeordnet, die Kleinsten der „A-Klasse“. Je höher die Zahl desto riesiger die Eruption.

Auswirkungen auf die Erde

„Die schädliche Strahlung einer Eruption kann die Erdatmosphäre nicht durchdringen und die Menschen auf der Erde beeinträchtigen,“ schreibt die NASA in einer Erklärung am Donnerstag. Bei einer gewissen Stärke kann sie aber die Atmosphäre in der Schicht stören, in der GPS- und Kommunikationssignale übertragen werden, heißt es.