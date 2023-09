SpaceX startete Rekordmission

Vor einigen Tagen hat eine Falcon-9-Rakete weitere Starlink-Satelliten in den Orbit befördert. Diese Mission markierte den 62. SpaceX-Flug in den Orbit seit Jahresbeginn. Das Weltraumunternehmen von Elon Musk hat damit seinen eigenen Rekord aus dem Vorjahr gebrochen.

12 Flüge pro Monat angepeilt

Von all der Fracht, die 2023 von der Erde in den Orbit gebracht wurde, würde rund 80 Prozent auf SpaceX entfallen, schreibt Elon Musk. 10 Prozent habe China in die Erdumlaufbahn geschossen, der Rest entfalle auf andere Länder, so Musk.

"Bis Ende des Jahres streben wir 10 Falcon-9-Flüge pro Monat an", führt der SpaceX-CEO weiter aus. Nächstes Jahr sollen es dann 12 Falcon-9-Starts pro Monat werden.

