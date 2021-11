SpaceX zeigt episches Foto von Starship-Test

Auf den Super-Heavy-Booster drauf kommt das Starship . Diese zweite Raketenstufe wird von den 6 Raptor-Triebwerken angetrieben und soll das Raumschiff schlussendlich in den Weltraum bringen. Das Starship allein hat eine Höhe von 50 Meter , sodass die gesamte Rakete mit ihren 120 Metern , die höchste jemals gebaute Rakete i st.

Das Gesamtkonstrukt der riesigen Rakete besteht aus dem Super-Heavy-Booster , der die erste Stufe darstellt und mit insgesamt 29 Raptor-Triebwerke angetrieben werden soll. Diese erste Raketenstufe hat eine Höhe von ungefähr 70 Meter und soll das Starship in Richtung Orbit befördern.

Erster Testflug in den Orbit

Wann der erste orbitale Testflug über die Bühne gehen wird, ist noch unklar. Laut SpaceX beziehungsweise Elon Musk könnte es in den kommenden Wochen oder Monaten soweit sein. Offenbar hängt der Zeitplan aber auch an einer Entscheidung der US-Luftfahrtbehörde FAA, die das SpaceX-Testgelände in Texas einer Umweltverträglichkeitsüberprüfung unterzieht.

Jedenfalls soll das Starship bei seinem ersten Orbital-Flug eine maximale Flughöhe von 116 Kilometern erreichen, also nur knapp über der sogenannten Kármán-Linie. Diese liegt in 100 Kilometern Höhe über dem Meeresspiegel und ist eine international anerkannte, gedachte Grenze, die die Luftfahrt von der Raumfahrt abgrenzt.

So sieht der Plan für den Flug aus: