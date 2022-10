15 Piloten sahen UFOs über dem Pazifik

Die Pilot*innen meldeten helle Lichter am Himmel, die sich auf merkwürdigen Kreisbahnen bewegten.

15 Pilot*innen sollen auf der Strecke zwischen Japan und Hawaii unbekannte Flugobjekte gesichtet haben. Wie mehrere Piloten der Daily Mail mitteilten, wurden zwischen August und September helle Lichter über dem Pazifik gesichtet. Sie sollen sich kreisförmig oder wie auf einer „Rennstrecke“ bewegt haben.

Die Sichtungen wurden an die amerikanische Flugsicherheitsbehörde FAA gemeldet. Es existieren Audio- und Videoaufnahmen der Ereignisse. In einem auf YouTube veröffentlichen Funkspruch meldet ein Pilot die unidentifizierten Flugobjekte an das Los Angeles Air Route Traffic Control Centre (ARTCC).