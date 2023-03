Klimademonstranten färben Brunnen grün: Ist das giftig?

Uranin ist das wasserlösliche Natriumsalz des Fluorescein. Hergestellt wird Fluorescein durch Phthalsäureanhydrid und Resorcin. Damit ist es eine organisch-chemische Verbindung. „Rein pflanzlich“ oder „bio“ ist Uranin also nicht.

Während viele auf der Seite der Wasserwerke sind und harte Strafen für die Aktivist*innen fordern, finden andere die Reaktion der Stadt Wien amüsant. Bei dem Färbemittel handelt es sich nämlich um Uranin . Obwohl der Name so klingt, als würde es radioaktiv strahlen und es Wasser giftgrün färbt, ist es weitestgehend harmlos.

Klimaaktivist*innen demonstrieren diese Woche gegen die Gas-Konferenz, die in Wien stattfindet. Um Aufmerksamkeit zu erregen, haben sie die Donau und Brunnen in Wien grün gefärbt.

Uranin wird als Färbemittel genutzt, um Lecks zu finden und unterirdische Wasserverläufe zu verfolgen. Es kommt auch als Färbemitteln bei Badezusätzen und Shampoos zum Einsatz. Früher wurde es bei Schiffsunglücken genutzt, um das Wasser zu färben. Dadurch konnte man Schiffbrüchige leichter im Wasser finden. Bis 2003 wurde es genutzt, um den Chicago River am St. Patricks Day grün zu färben. Danach ist man auf ein rein pflanzliches Färbemittel umgestiegen.

Uranin ist ein oranges bis dunkelrotes Pulver. Wird es mit Wasser verdünnt, färbt es dieses unter Sonnen- und UV-Licht gelbgrün bis grün . Es gibt auch andere Varianten, die das Wasser blau färben. Oft wird Uranin auch als Konzentrat verkauft, was die Handhabung erleichtert.

Ist Uranin giftig?

Wird Uranin korrekt dosiert eingesetzt, ist es für Menschen, Tiere und die Natur ungefährlich. Daher ist es nicht als giftig oder toxisch eingestuft. Hannes Mikula, Leiter der Forschungsgruppe Molekulare Chemie und Chemische Biologie an der TU Wien, verweist im Gespräch mit der futurezone auf das Sicherheitsdatenblatt von Uranin, das die Ungiftigkeit bestätigt: "Dort heißt es: 'Für Mensch, Tier und Umwelt ist Uranin unbedenklich.'"

Beim Hantieren mit dem Pulver sollte man dennoch Handschuhe und Mundschutz tragen, um Haut- und Atemwegsreizungen auszuschließen. 10 Gramm Uranin reichen bereits aus, um 100 Kubikmeter Wasser grün leuchten zu lassen.

Kann man mit Uranin gefärbtes Wasser trinken?

Ja. Weil der Farbstoff so effektiv ist, kann es dann allerdings sein, dass auch der Urin grün erscheint. 2009 wurde etwa im deutschen Münster Uranin ins Fernwärmewasser gegeben, um die Dichtheit von Warmwasserspeichern zu überprüfen. Ist die Leitung undicht, gerät Fernwärmewasser in die Trinkwasserleitung. Dieses kam dann grün aus dem Wasserhahn. Betroffene Kund*innen konnten so die Schäden dem Versorger melden. Trinken konnten sie das grüne Leitungswasser auch – und selbst der mit Uraninwasser gekochte Kaffee war trinkbar.

Absichtlich in großen Mengen oder zu niedrig verdünnt sollte man es aber nicht konsumieren – genauso wie man eigentlich keine mit Lebensmittelfarbe gefärbten Getränke in zu großen Mengen zu sich nehmen sollte. Als Lebensmittelfarbstoff ist Uranin übrigens nicht gedacht, obwohl es als ungiftig gilt. Der Einsatz ist für „technische Anwendungen“ bestimmt.