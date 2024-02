Video zeigt, wie ISS-Astronautinnen einen Raumfrachter einfangen

Am 1. Februar ist ein Cygnus Raumschiff bei der Internationalen Raumstation (ISS) angekommen, um Versorgungsgüter zu liefern. Das von Northrop Grumman gebaute Raumschiff dockt aber nicht selbstständig an der ISS an. Es parkt quasi daneben und wird dann von den Astronaut*innen an Bord mit Hilfe eines Roboterarms eingefangen.

Roboterarm haben bereits Space Shuttles genutzt

Die US-Astronautinnen Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara waren diesmal dafür zuständig, diesen Prozess durchzuführen. Ein Video davon haben sie vor einigen Tagen auf X gepostet. Wie Space.com berichtet, bedienen die beiden darin den Canadarm2, die zweite Generation eines in Kanada gebauten Roboterarms, der bereits bei den Space-Shuttle-Missionen zum Einsatz gekommen ist.